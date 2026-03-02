Nova Campina assina convênio para construção de 20 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida

A Prefeitura de Nova Campina participou, na quinta-feira (26), de ato na Superintendência da Caixa Econômica Federal, no município de Bauru, para assinatura de convênio habitacional destinado ao município.

Na ocasião, foi firmado contrato para a construção de 20 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida, integrante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), vinculado ao Ministério das Cidades.

De acordo com a administração municipal, a iniciativa marca a retomada de investimentos na área de habitação em Nova Campina, que não recebia novos empreendimentos habitacionais desde 2008. As moradias serão destinadas a famílias do município, conforme critérios estabelecidos pelo programa federal.

A Prefeitura informou ainda que continuará buscando recursos e parcerias junto aos governos estadual e federal para viabilizar novos projetos e atender demandas da população.