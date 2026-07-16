Nova sede da OAB marca novo capítulo para a advocacia de Capão Bonito

A advocacia de Capão Bonito viveu uma noite histórica com a inauguração da nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município. O novo espaço representa um importante avanço para a classe, oferecendo melhores condições de atendimento, trabalho e integração entre os profissionais da área.

Mais do que uma nova estrutura física, a sede simboliza o fortalecimento da advocacia regional, a valorização dos advogados e advogadas e o compromisso permanente da instituição com a defesa da justiça e da sociedade.

A inauguração reuniu representantes da advocacia, autoridades e convidados, marcando o início de uma nova fase para a subseção da OAB em Capão Bonito. A expectativa é de que o novo espaço contribua para o desenvolvimento das atividades da entidade e para a ampliação dos serviços prestados à população.

O momento foi celebrado como um marco para a advocacia local e regional, reforçando a importância da união da classe e da busca constante pela excelência profissional.

A nova sede abre um novo capítulo na história da OAB Capão Bonito, com perspectivas de crescimento, fortalecimento institucional e novas conquistas para a advocacia da região.