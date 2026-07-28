Novos instrumentos reforçam estrutura da Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva

A Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva recebeu, na segunda-feira (27), novos instrumentos musicais que passam a integrar o patrimônio da corporação. A aquisição foi viabilizada por meio da Emenda Impositiva nº 99/2025, de autoria do vereador Júlio Ataíde, com o objetivo de fortalecer as atividades desenvolvidas pela banda e incentivar a educação musical no município.

Entre os equipamentos adquiridos estão seis atabaques, duas caixas tenor e um quínton, que irão reforçar o naipe de percussão e contribuir para a qualidade das apresentações da corporação.

Segundo a Banda Marcial, a conquista é resultado de um trabalho iniciado em outubro de 2025, quando o maestro e diácono Alex Alves Siqueira utilizou a Tribuna do Povo da Câmara Municipal para apresentar o projeto de retomada da banda e solicitar apoio dos vereadores para a revitalização da corporação, considerada uma das tradições culturais de Itapeva.

Além da formação musical, o projeto busca promover inclusão social, incentivar a disciplina, a convivência e a formação cidadã dos participantes. A banda também participa de eventos cívicos, culturais, sociais e religiosos, representando o município em Itapeva e em cidades da região.

Em nota, a corporação agradeceu ao vereador Júlio Ataíde pela destinação dos recursos, além da prefeita Adriana Duch Machado, do secretário municipal de Cultura e Turismo, Samir Bakhos Lahoud, da presidente da entidade, Rosane Maria Leite Rodrigues, e de servidores da Prefeitura, da Câmara Municipal e da Casa da Cultura, que contribuíram para a concretização do projeto.

Os ensaios da Banda Marcial Paineira Bicentenária são abertos ao público e acontecem todos os domingos, das 17h às 19h, na Praça de Eventos Zico Campolim. A iniciativa busca aproximar a comunidade das atividades da corporação e incentivar o interesse de crianças e jovens pela música.

A Banda também informou que aguarda a entrega de novos uniformes, atualmente em fase de confecção. Os modelos foram desenhados pela estilista Jurema de Góes (in memoriam) e tiveram acompanhamento do maestro durante o desenvolvimento do projeto. A aquisição dos uniformes conta com apoio dos vereadores Marinho Nishiyama, Margarido, Val Santos e Gleyse Dornelas.

De acordo com a corporação, os investimentos fazem parte do processo de fortalecimento e revitalização da Banda Marcial Paineira Bicentenária, que pretende ampliar suas atividades culturais e seguir contribuindo para a formação musical e cidadã de crianças e jovens de Itapeva.