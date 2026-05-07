Generci anuncia novos secretários no comando da Prefeitura

O atual prefeito de Itapeva, Generci Assis Neves, está realizando mudanças na administração municipal após assumir o comando do Executivo. A troca de governo ocorreu depois da cassação da então prefeita Adriana Duch pela Câmara Municipal.

Mesmo conseguindo uma liminar para retornar ao cargo, Adriana voltou a ser afastada após recursos apresentados pelo Legislativo e pelo vereador Marinho Nishiyama.

Diante do cenário político e administrativo, Generci iniciou a composição de um novo secretariado.

Entre os novos integrantes está José Alcir Zacharias Júnior, conhecido como “Júnior Zacharias”, que assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Arquiteto e urbanista, ele possui experiência técnica e passagem pela administração pública, tendo atuado em projetos nas áreas de infraestrutura, habitação, educação e desenvolvimento urbano.

Na área de Defesa Social, o escolhido foi Armando Ribas Gemignani, o “Armandinho”. Segundo a administração municipal, ele chega para fortalecer as ações de prevenção, cuidado e proteção da população.

A Secretaria de Administrações Regionais passa a ser comandada por Alexandre Ribas. Advogado, empresário e com experiência no setor público, ele já atuou nas áreas de Obras e Serviços, Desenvolvimento Econômico e também como assessor parlamentar na Câmara Municipal.

Para a Secretaria Municipal de Educação, o prefeito nomeou Vânia Páschoa Prado. A nova secretária terá a missão de dar continuidade aos trabalhos junto às escolas, profissionais da educação, alunos e famílias da rede municipal.

Já a Secretaria de Governo e Relações Institucionais será conduzida por Célio César Rosa Engue, o “Celinho Engue”. Advogado e corretor de imóveis, ele possui trajetória política no município, incluindo atuação como vereador e participação em setores da administração pública. Além da nova função, Celinho também responderá interinamente pela Secretaria de Finanças.

Na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Infraestrutura, o novo titular é Luiz Carlos Piloto. Empresário e formado em Administração de Empresas, ele já atuou na administração municipal nas áreas de Administrações Regionais e Transportes.

Outro nome anunciado foi o de Rafael Campolim, novo secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. Engenheiro agrônomo e mestre pela UNESP, ele já ocupou o cargo entre 2013 e 2016 e possui atuação ligada à agricultura familiar, desenvolvimento sustentável e fortalecimento dos produtores rurais.

Fechando os anúncios dos últimos dias, João Paulino assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Empresário e formado em Gestão Comercial pela FGV, ele possui experiência em gestão, vendas e empreendedorismo, com atuação junto a pequenos e médios empresários.

Segundo o publicado pelo prefeito Generci Assis Neves, a nova equipe foi formada com o objetivo de manter os serviços públicos, fortalecer o diálogo com a população e dar continuidade aos trabalhos da administração municipal com responsabilidade e compromisso com o município.

(Informações da página da Prefeitura de Itapeva e de Generci Neves)