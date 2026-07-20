Via Raposo inicia obras no pavimento em rodovia de acesso a Buri

Obras começam nesta terça-feira e se estenderão pelos 44 quilômetros da SP-189, até a Raposo Tavares

A Via Raposo inicia nesta terça-feira, 21, as obras de recuperação do pavimento da SP-189 – Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros, ligação da SP-270 – Raposo Tavares a Buri. Para a execução dos serviços, será implantada a operação “Pare e Siga”, com interdição alternada das faixas nos dois sentidos da via. A previsão é que as obras sejam concluídas em novembro e o motorista deve programar sua viagem considerando o tempo de espera na liberação do fluxo rodoviário.

Ao longo dos trabalhos, os usuários deverão respeitar a sinalização implantada no local e reduzir a velocidade ao se aproximarem dos trechos em obras. Equipes operacionais estarão presentes para orientar o trânsito e garantir a segurança de quem circula pela rodovia, bem como dos trabalhadores envolvidos na execução dos serviços.

A recuperação do pavimento será realizada em toda a extensão da SP-189, abrangendo os 44 quilômetros da rodovia. A intervenção faz parte do programa de conservação da Via Raposo e tem como objetivo proporcionar mais conforto, segurança e durabilidade ao pavimento.

A concessionária reforça que o cronograma poderá sofrer alterações em função das condições climáticas. Em caso de chuva ou tempo adverso, os serviços poderão ser suspensos ou reprogramados para garantir a segurança das equipes e dos usuários. Antes de viajar, a recomendação é que os motoristas planejem o deslocamento e redobrem a atenção ao trafegar pelos trechos em obras.

Serviço

Saiba mais sobre a Via Raposo em https://viarapososp.com.br/ e nos siga em @viaraposo. Se precisar de ajuda, ligue 0800 270 2700.

Sobre a Via Raposo

A Via Raposo é a concessionária responsável pela administração da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) no trecho entre Ourinhos e Itapetininga e outras vias no Interior Paulista totalizando 285 quilômetros de rodovias. Controlada pelo Pátria Investimentos, a empresa realiza a Operação, Manutenção e Ampliação da Infraestrutura Rodoviária, com previsão de R$ 5,8 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos. As melhorias incluem duplicações, novos dispositivos de acesso, passarelas, iluminação e monitoramento por câmeras, além de serviços de atendimento 24 horas aos usuários.