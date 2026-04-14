Governo de São Paulo anuncia obras e entregas de viaturas e equipamentos para mais de 100 municípios do Estado

Na região de Itapeva, quatro cidades foram contempladas com obras e caminhões-pipas.

O Governo de São Paulo celebrou os 50 anos da Defesa Civil com o anúncio de pacote de investimentos em obras de prevenção e entregas de viaturas e equipamentos para municípios de todo o estado. O objetivo é priorizar a descentralização das ações,

reduzir riscos em áreas vulneráveis, aumentar a resiliência das comunidades locais e ampliar capacidade de resposta direta em cada região.

Durante cerimônia que celebra os 50 anos da Defesa Civil, o governo autoriza a contratação de 40 novas obras de prevenção e formalizar a parceria com o Fundo Social do Estado para a compra de 38 caminhões-pipa e firma convênios diretos com as prefeituras para aquisição de veículos e equipamentos especializados por meio de emendas impositivas.

Na região de Itapeva, as cidades de Apiaí, Capão Bonito e Itapeva receberão caminhões-pipa. Para os municípios de Barra do Chapéu e Itapeva estão previstas obras de contenção.

(Via Governo do Estado de SP)