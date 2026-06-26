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26 junho 2026

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Oitavas de Final da Copa Cidade de Futebol serão disputadas neste domingo (28)

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semjel), informa que a Copa Cidade de Itapeva de Futebol 2026 entra em sua emocionante fase eliminatória. Neste domingo, dia 28 de junho, o Estádio Municipal Ali Mohamad será o palco de uma grande rodada tripla decisiva válida pelas oitavas de final da competição.

Os confrontos de mata-mata prometem movimentar os torcedores durante todo o dia e definir quem segue vivo na briga pelo título. Confira a programação completa dos jogos:

  • 10h30: BJ FC Itapeva X Associação Atlético Jd Maringá
  • 13h30: E.C. Vila Nova X Vitória São Benedito União
  • 15h30: Juventude X Atlético Bela Vista
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