Oitavas de Final da Copa Cidade de Futebol serão disputadas neste domingo (28)

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semjel), informa que a Copa Cidade de Itapeva de Futebol 2026 entra em sua emocionante fase eliminatória. Neste domingo, dia 28 de junho, o Estádio Municipal Ali Mohamad será o palco de uma grande rodada tripla decisiva válida pelas oitavas de final da competição.

Os confrontos de mata-mata prometem movimentar os torcedores durante todo o dia e definir quem segue vivo na briga pelo título. Confira a programação completa dos jogos: