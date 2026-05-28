Onça-pintada é vista na zona rural de Capão Bonito e chama atenção de moradores

Uma visita ilustre surpreendeu moradores do bairro Rio Abaixo, na zona rural de Capão Bonito. Uma onça-pintada foi registrada circulando pela região durante a noite, despertando curiosidade e admiração entre os moradores.

Considerada o maior felino das Américas, a onça-pintada é símbolo da riqueza ambiental e da biodiversidade presente na região. A presença do animal é vista como um importante indicativo de equilíbrio ecológico, já que a espécie atua como predadora no topo da cadeia alimentar, contribuindo para a preservação da fauna e dos ecossistemas.

Especialistas reforçam a importância da preservação da espécie e alertam para a necessidade de combater práticas como a caça ilegal e o desmatamento, além de incentivar políticas públicas voltadas à proteção ambiental.

A orientação para moradores é evitar qualquer aproximação do animal e acionar os órgãos ambientais em caso de novos avistamentos.