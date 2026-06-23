Onça-parda morre após atropelamento na SP-258, em Itapeva

Uma onça-parda foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (23) às margens da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva.

Segundo informações da Polícia Militar Ambiental, o animal, um macho da espécie Puma concolor, foi localizado no acostamento da pista, na altura do km 275, próximo à Fazenda São Marcos. Ainda não há informações sobre quando ocorreu o atropelamento.

A remoção da carcaça foi realizada por equipes da concessionária responsável pela rodovia. O animal deverá receber a destinação ambiental adequada, conforme as normas vigentes para fauna silvestre.