Onça-parda é resgatada debilitada em propriedade rural de Ribeirão Branco

Animal apresentava ferimentos aparentes e foi encaminhado para atendimento especializado em Registro

Uma onça-parda (Puma concolor) foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental na quarta-feira (9), após ser localizada debilitada e com ferimentos aparentes em uma propriedade rural de Ribeirão Branco.

A equipe do 3º Pelotão do 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental foi acionada para apoiar a Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros no atendimento da ocorrência.

Após o resgate, o animal foi colocado em uma caixa de transporte adequada e passou por avaliação de um médico-veterinário. Devido à necessidade de cuidados especializados, a onça-parda foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETRAS), em Registro, onde permaneceu sob os cuidados de uma equipe técnica.