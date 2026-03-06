Ônibus que transportava trabalhadores rurais bate em barranco na SP-189, em Buri

Um ônibus que transportava cerca de 30 trabalhadores rurais, colidiu contra um barranco no fim da tarde desta quinta-feira (5), na Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros (SP-189), em Buri (SP).

De acordo com a apuração do Buri Conectado, alguns passageiros sofreram escoriações ou lesões leves, sem risco de morte. Seis deles foram socorridos e levados ao Pronto Atendimento Municipal, para avaliação médica.

Ainda segundo informações, o acidente pode ter sido provocado por uma falha mecânica, após o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourar. O coletivo saiu do distrito de Rechan com destino a Buri e durante o trajeto, próximo a um pesqueiro, acabou colidindo contra um barranco às margens da rodovia.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, profissionais de enfermagem de Buri, a Guarda Civil Municipal e também equipes de enfermagem de Campina do Monte Alegre, que prestaram atendimento no local.

(Por Michel Lopes)