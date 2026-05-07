Polícia Civil de Capão Bonito prende 14 suspeitos em operação contra fraude milionária

Polícia Civil de Capão Bonito (SP) prendeu 14 pessoas nesta quarta-feira (6) durante a Operação Estorno, que investiga um esquema de fraude milionária contra idosos. As prisões ocorreram nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Jundiaí (SP).

Segundo a corporação, a organização criminosa era especializada em fraudes patrimoniais e também aplicava golpes contra pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão preventiva.

As investigações começaram após o registro de cerca de 150 boletins de ocorrência que apontavam os mesmos suspeitos e um padrão semelhante de atuação criminosa. Além do estado de São Paulo, o grupo também agia em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, a organização alugava espaços em supermercados para abordar as vítimas, oferecendo falsos descontos em farmácias, postos de combustíveis e padarias. Durante a abordagem, os criminosos convenciam os idosos a inserir os cartões bancários em máquinas, realizando cobranças indevidas e parceladas sem o consentimento.

Ainda conforme a corporação, os valores obtidos com o esquema já ultrapassam R$ 1 milhão. Os investigados tiveram bens apreendidos e valores bloqueados em contas bancárias. As investigações continuam.

A operação contou com equipes das Delegacias Seccionais de Avaré, Itapetininga e Sorocaba, além do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), por meio da Divisão de Operações Especiais e da Divisão de Capturas, com apoio das seccionais de Jundiaí e Guarulhos.

(Reproduzido do portal g1)