Polícia Militar realiza Operação Cavalo de Aço em Ribeirão Branco

A Polícia Militar realizou, na terça-feira (24), a Operação Cavalo de Aço no município de Ribeirão Branco (SP), em conjunto com equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Durante a fiscalização, foram elaborados 15 Autos de Infração de Trânsito (AITs) e emitidos quatro Certificados de Recolhimento de Veículo (CRRs).

A operação foi realizada por equipes do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I) e teve como objetivo reforçar a fiscalização e contribuir para a segurança no trânsito do município.