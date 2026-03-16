Governo de SP investe R$ 6,7 milhões em obras de prevenção na região de Itapeva

Recurso será destinado à implantação de pontes e realização de obras de contenção nas cidades de Apiaí, Capão Bonito e Ribeirão Branco.

O Governo de São Paulo e a Defesa Civil Estadual assinam, nesta terça-feira (17), convênios que garantem o repasse de recursos para obras de infraestrutura e prevenção de desastres em três cidades da região de Itapeva. O investimento faz parte da Operação SP Sempre Alerta 2025/2026.

Em Apiaí, o investimento será aplicado em uma importante obra de contenção na ligação entre Apiaí e Barra do Chapéu. No município de Capão Bonito, o aporte financeiro viabilizará a construção de uma ponte na Estrada do Bairro dos Formigas, sobre o Rio Paranapanema, garantindo o acesso seguro da comunidade. Já em Ribeirão Branco, o investimento viabilizará a construção de uma ponte na Estrada Rio Apiaí-Guaçu, na altura do km 09, garantindo a trafegabilidade da via.

Outros 12 municípios paulistas também receberão recursos para a execução de obras voltadas à redução de riscos e à melhoria da infraestrutura em áreas vulneráveis. Ao todo, serão destinados mais R$ 22,7 milhões para intervenções estruturais que contribuem para a prevenção de desastres e para o aumento da segurança das comunidades. Desde o início da operação, em 1º de dezembro, a Defesa Civil já havia destinado R$ 28 milhões em obras de recuperação e prevenção para áreas afetadas por temporais.