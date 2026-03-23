GCM de Itapeva intensifica ações e atende ocorrência de embriaguez ao volante

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva realizou, nos últimos dias, uma série de ações voltadas à segurança pública, fiscalização de trânsito e prevenção de crimes no município.

Na noite de sexta-feira (20), por volta das 23h, as equipes promoveram uma Operação de Fiscalização de Trânsito, com o objetivo de orientar condutores, garantir a segurança viária e coibir irregularidades. A iniciativa integra um conjunto de medidas contínuas adotadas pela corporação para preservar a ordem pública e proteger a população.

No mesmo horário, também foi realizada a chamada Operação Visibilidade, que reforçou o patrulhamento preventivo em pontos estratégicos da cidade. A ação teve como foco ampliar a sensação de segurança dos munícipes, além de inibir práticas delituosas e contribuir para a manutenção do sossego público.

Ainda na sexta-feira, no período da tarde, por volta das 16h41, a equipe do Canil da GCM atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Durante o atendimento, foi constatado que um dos condutores apresentava sinais de embriaguez, posteriormente confirmados por meio do etilômetro. Além disso, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

A outra condutora envolvida no acidente foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos. Já o condutor foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

As ações reforçam o trabalho contínuo da GCM de Itapeva na promoção da segurança e combate a práticas irregulares, inclusive no trânsito.