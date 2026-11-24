Polícia Militar realiza Operação Grande Envergadura II em Itapeva

A Polícia Militar realizou, na segunda-feira (23), a Operação Grande Envergadura II em Itapeva (SP). A ação foi coordenada pelo 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I).

De acordo com a corporação, a operação teve como objetivo reduzir os indicadores criminais, com atenção especial às ocorrências de roubos, furtos em estabelecimentos comerciais e tráfico de drogas.

As equipes concentraram o policiamento em áreas consideradas de maior vulnerabilidade urbana, com intensificação do patrulhamento ostensivo e presença policial em pontos estratégicos.

A operação também buscou fortalecer a sensação de segurança da população, por meio do emprego de recursos operacionais e da atuação integrada com outros órgãos públicos.

A Polícia Militar não divulgou informações sobre prisões ou apreensões relacionadas à operação.