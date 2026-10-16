Operação integrada reúne 60 agentes e resulta em três prisões durante investigações de homicídio e tráfico de drogas

Ação conjunta das polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal cumpriu 12 mandados de busca e dois de prisão temporária

Uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal foi realizada na manhã desta sexta-feira (16), com o cumprimento de 12 mandados de busca domiciliar e dois mandados de prisão temporária. A ação resultou na prisão de um investigado por homicídio e de um homem e uma mulher em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.

A operação reuniu duas frentes de investigação conduzidas pela Polícia Civil. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) apura um homicídio ocorrido em 29 de setembro deste ano, quando a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu.

Com base nos elementos reunidos durante as investigações, a Justiça expediu mandados de prisão temporária contra dois suspeitos. Um deles foi localizado e preso durante a operação desta sexta-feira.

Paralelamente, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), em conjunto com o Setor de Inteligência da Delegacia Seccional, investigava o tráfico de drogas. As apurações fundamentaram a expedição dos mandados de busca domiciliar cumpridos na ação.

As equipes iniciaram o cumprimento simultâneo das ordens judiciais por volta das 6h. Durante as buscas, foram encontradas drogas em dois endereços, o que levou à prisão em flagrante de um homem e uma mulher.

Ao todo, foram apreendidos 170 pinos de cocaína, 29 potes de haxixe, 219 pedras de crack e 287 porções de maconha, totalizando 705 unidades e porções de entorpecentes. Também foi apreendido um simulacro de arma de fogo, ou seja, um objeto que imita uma arma real, mas não é uma arma de fogo funcional.

A operação mobilizou 60 agentes de segurança pública, sendo 29 policiais civis, 20 policiais militares e 11 guardas civis municipais.

Segundo as informações divulgadas sobre a ação, a integração entre as instituições permitiu o cumprimento simultâneo dos mandados, com compartilhamento de informações e planejamento conjunto.

As investigações sobre o homicídio e o tráfico de drogas seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.