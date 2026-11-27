Operação “O Mecanismo” mobiliza 61 agentes de segurança e cumpre 12 mandados de busca e apreensão em Itapeva

A ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal resultou em prisões em flagrante, na captura de um procurado pela Justiça e na apreensão de drogas, arma de fogo e dinheiro.

Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal deflagraram a Operação “O Mecanismo”, destinada ao combate ao tráfico de drogas no município de Itapeva.

Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados judiciais de busca e apreensão em endereços situados nos bairros Vila Mariana, Jardim Residencial das Rosas e Vila Santa Maria, todos em Itapeva, estando a maioria dos alvos concentrada na Vila Mariana.

Os mandados foram expedidos pela Justiça após representação da autoridade policial da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Itapeva, unidade responsável pelas investigações.

Durante as diligências, os policiais apreenderam entorpecentes, arma de fogo, dinheiro, anotações relacionadas ao tráfico de drogas, aparelhos celulares e outros objetos de interesse para as investigações.

A operação resultou na lavratura de três autos de prisão em flagrante delito, envolvendo homens e mulheres investigados pela prática do tráfico de drogas no município.

Além disso, durante as diligências, os policiais localizaram um indivíduo procurado pela Justiça, que foi encaminhado ao Plantão Policial de Itapeva, onde foi registrada a ocorrência de captura de procurado.

A operação mobilizou um efetivo de 61 agentes de segurança pública, sendo 25 policiais civis, 27 policiais militares e nove guardas civis municipais.

Participaram da ação policiais civis da DISE de Itapeva e de diversas unidades subordinadas à Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva, além de policiais militares do 54º Batalhão de Polícia Militar e do Canil do BAEP de Sorocaba, bem como equipes da ROMU e do Canil da Guarda Civil Municipal de Itapeva.

Após a formalização das ocorrências, os presos foram encaminhados à carceragem do Plantão Policial de Itapeva, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem sob a responsabilidade da DISE de Itapeva.

A Operação “O Mecanismo” reforça a integração e o compromisso das forças de segurança pública no enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade no município.