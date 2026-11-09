Operação conjunta das polícias Civil e Militar prende suspeito por tráfico durante investigação de homicídio em Ribeirão Branco

Ação realizada no distrito de Campina de Fora contou com apoio da Força Tática de Itapeva e resultou na apreensão de drogas, motocicleta e peças de vestuário.

Na manhã de domingo (8), a Polícia Civil de Ribeirão Branco, com apoio da Polícia Militar e da Força Tática de Itapeva, realizou uma operação conjunta no distrito de Campina de Fora para avançar nas investigações de um homicídio ocorrido no município.

A ação teve como objetivo cumprir mandados judiciais de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados. Os mandados foram solicitados pelo delegado responsável pelo inquérito policial e autorizados pelo Poder Judiciário.

Durante as diligências em um estabelecimento comercial e em imóveis residenciais, os policiais apreenderam uma motocicleta que, segundo as investigações, pode ter sido utilizada na prática do homicídio, além de peças de vestuário e outros objetos de interesse investigativo.

Em um dos imóveis, foram encontradas porções de maconha, o que resultou na prisão em flagrante de um dos investigados por suspeita de tráfico de drogas.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A operação integra as investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio, identificar os envolvidos e reunir provas para a responsabilização dos autores.

Materiais apreendidos:

* Porções de maconha, totalizando 0,084 grama;

* Uma motocicleta;

* Peças de vestuário;

* Outros objetos de interesse investigativo.