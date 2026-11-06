Operação Running: Polícia Civil prende cinco suspeitos de envolvimento em roubo e sequestro de vereador

Operação “Running” resultou em cinco prisões e na apreensão de drogas, munições, veículos e mais de R$ 10 mil em dinheiro

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, na manhã desta sexta-feira (6), a Operação “Running”, com o objetivo de cumprir mandados judiciais e prender integrantes de um grupo criminoso investigado pelo roubo e sequestro de um vereador de Itapeva.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapeva e contou com a participação de policiais civis de diversas unidades das Seccionais de Itapeva e Avaré, além de equipes das Delegacias de Polícia de Taquarituba e Itaí.

O crime ocorreu em 4 de maio de 2026, quando o vereador realizava uma corrida e foi surpreendido e sequestrado pelos criminosos. Na ocasião, os envolvidos também roubaram o veículo da vítima, que foi localizado posteriormente. O vereador conseguiu escapar dos sequestradores ainda no mesmo dia.

Após um trabalho investigativo, a DIG identificou diversos suspeitos de integrar o grupo, que, segundo a Polícia Civil, possuía bases de atuação em Taquarituba e no bairro rural Guarizinho, em Itapeva.

Com o cumprimento simultâneo de mandados judiciais nas localidades identificadas, cinco pessoas foram presas até o momento. Durante a operação, dois homens também foram detidos em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo.

Nas diligências, foram apreendidas diversas porções de cocaína, munições, mais de R$ 10 mil em dinheiro, quatro veículos, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e outros objetos de interesse para a investigação.

Os presos foram encaminhados à unidade policial e permaneceram à disposição da Justiça.

As investigações continuam sob responsabilidade da DIG de Itapeva, com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias do crime, identificar outros possíveis envolvidos e apurar eventual participação do grupo em outras práticas criminosas.