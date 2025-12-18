Operação “Terminus Diu” resulta em prisões por tráfico de drogas em Itapeva

A Polícia Civil de Itapeva deflagrou, na terça-feira (17), a Operação “Terminus Diu”, que resultou na prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na Vila Mariana. Entre os detidos está um homem apontado como líder da atividade criminosa na região, além de dois investigados identificados como gerentes do esquema.

A ação contou com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Polícia Municipal. Segundo a Polícia Civil, a operação é resultado de um trabalho de investigação conduzido pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), em conjunto com o Setor de Operações de Inteligência da Delegacia Seccional de Itapeva.

De acordo com informações, as investigações vinham sendo realizadas há anos e reuniram um conjunto de provas que embasaram o pedido judicial. Com base nesse material, a Justiça expediu três mandados de prisão contra os suspeitos.

As apurações apontam que o grupo investigado teria atuação contínua no tráfico de drogas na Vila Mariana desde a década de 90. Ainda conforme a Polícia Civil, a liderança do grupo era exercida de forma sucessiva entre membros da mesma família.

O principal alvo da operação é apontado como o responsável pela coordenação da comercialização de drogas no bairro. Segundo a investigação, ele comandava uma rede de pessoas encarregadas da distribuição e venda dos entorpecentes.

Os presos permanecem à disposição da Justiça, e as investigações seguem em andamento para apurar a possível participação de outros envolvidos.