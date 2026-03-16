GCM realiza operação de fiscalização de trânsito em Itapeva

Na noite de sexta-feira (13), por volta das 20h15, a Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma operação de fiscalização de trânsito em Itapeva com o objetivo de reforçar a segurança viária e coibir irregularidades.

Durante a ação, equipes realizaram abordagens preventivas e fiscalização de veículos, verificando a documentação dos condutores, as condições de segurança dos automóveis e possíveis infrações previstas na legislação de trânsito.

Segundo a GCM, a iniciativa integra as ações permanentes de monitoramento e fiscalização no município, voltadas à manutenção da ordem pública, à prevenção de acidentes e à conscientização dos motoristas quanto à importância de respeitar as normas de trânsito.

As operações devem continuar sendo realizadas em diferentes pontos da cidade como forma de ampliar a segurança de condutores e pedestres.

(Via GCM de Itapeva)