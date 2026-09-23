Operações Rastreio 2 e Saturação resultam em três prisões em Buri

Ações realizadas nesta terça-feira (22) mobilizaram a Polícia Civil, Polícia Militar, Força Tática do 54º BPM/I e ROMO da Guarda Municipal.

Durante a Operação Rastreio 2, um homem procurado por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi localizado escondido em um sítio e preso.

Já a Operação Saturação resultou em outras duas prisões em diferentes pontos da cidade: uma por tráfico de drogas, na Vila Rosa, e outra envolvendo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.

Ao todo, três pessoas foram presas durante as ações integradas das forças de segurança em Buri.