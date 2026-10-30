Procuradoria da Mulher promove encontro especial em alusão ao Outubro Rosa

Uma noite dedicada ao acolhimento, à informação e à conscientização sobre a saúde da mulher.

Na noite de quinta-feira (29), a Procuradoria da Mulher, por meio da procuradora e vereadora Val Santos, promoveu um encontro especial em alusão à campanha Outubro Rosa, com a participação da psicóloga Amanda Scavazzin e da ginecologista Dra. Bárbara Caminha.

O evento proporcionou um momento de diálogo e troca de conhecimentos, abordando a importância da prevenção, dos cuidados com a saúde e da atenção ao bem-estar físico e emocional das mulheres.

A organização agradeceu às palestrantes pela contribuição e a todos que participaram do encontro.