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28 outubro 2026

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Procuradoria da Mulher de Itapeva promove palestra do Outubro Rosa nesta quarta-feira (28); inscreva-se

A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Itapeva realiza nesta quarta-feira (28), às 19h30, uma palestra especial em alusão à campanha Outubro Rosa, com o tema “Informação que salva vidas”. A iniciativa é conduzida pela Procuradora da Mulher, vereadora Val Santos.

O encontro contará com a participação da psicóloga Amanda Scavassin e da médica ginecologista Bárbara Caminha, que abordarão questões relacionadas à saúde física e emocional da mulher, promovendo conscientização, informação e diálogo sobre a importância do autocuidado.

A palestra será realizada na Câmara Municipal de Itapeva, localizada na Avenida Vaticano, 1135, no Jardim Europa. A iniciativa busca incentivar as mulheres a ampliarem seus conhecimentos sobre saúde e a valorizarem a prevenção e o acompanhamento médico.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo formulário on-line: https://forms.cloud.microsoft/r/YbpMvMCBhc

A organização também convida as participantes a vestirem rosa para reforçar o movimento de conscientização e apoio à campanha.

A ação integra as atividades do Outubro Rosa, movimento dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e à importância do diagnóstico precoce.

 

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