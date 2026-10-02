Outubro Rosa terá atendimento em horário ampliado em Itapeva

Com a chegada de outubro, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensifica as ações da campanha Outubro Rosa 2026. Neste ano, a iniciativa tem como lema “O autocuidado também bate ponto!” e busca ampliar o acesso das mulheres e pessoas com útero aos serviços de prevenção, especialmente para quem possui rotina de trabalho intensa.

Como parte da campanha, a rede municipal de saúde terá horário ampliado para acolhimento e coleta de exames preventivos. De segunda a quinta-feira, das 17h às 19h, o atendimento será realizado em todas as unidades de saúde da zona urbana.

A mobilização tem como foco a realização de exames de prevenção e rastreamento, entre eles o Papanicolau e a mamografia.

O Papanicolau é indicado para pessoas com útero de 25 a 64 anos. Conforme as recomendações de rastreamento, após dois exames anuais consecutivos com resultados normais, o intervalo passa a ser de três anos. O exame permite identificar alterações no colo do útero que podem anteceder o desenvolvimento do câncer.

Já a mamografia é utilizada no rastreamento do câncer de mama. A campanha orienta a população a buscar a unidade de saúde para verificar a indicação do exame conforme idade e histórico individual.

Dia D será realizado em 17 de outubro

O principal momento da campanha será no sábado, 17 de outubro, quando será realizado o “Dia D” de mobilização. Todas as unidades de saúde do município estarão abertas para um mutirão de coletas.

Os atendimentos ocorrerão nos seguintes horários:

Unidades urbanas: das 12h às 17h;

das 12h às 17h; Unidades rurais: das 8h às 16h.

A programação tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de prevenção e incentivar a realização dos exames de acordo com as recomendações de saúde.