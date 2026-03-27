Luz da Visão realiza “Paella Caipira 2026” com marmitex beneficente em Itapeva

A Luz da Visão promove no próximo dia 26 de abril de 2026, um domingo, a ação beneficente “Paella Caipira 2026”, com o objetivo de arrecadar recursos para manutenção de suas atividades em Itapeva.

A iniciativa consiste na venda de marmitex no valor de R$ 70. A retirada será realizada no sistema drive thru, das 10h às 14h, na Rua Higino Marques, 1060, no Jardim Maringá, atrás do Hotel Marinho.

De acordo com a organização, a ação é voltada ao fortalecimento dos projetos desenvolvidos pela entidade, que atende pessoas com deficiência visual no município e região.

O evento conta com a parceria da União e Liberdade, que também participa da realização da iniciativa.

Interessados em colaborar podem obter mais informações e garantir a participação por meio do telefone (15) 99703-0300.