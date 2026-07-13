Pai e filho conquistam pódios na 7ª Corrida da Revolução do Parque da Barreira

A 7ª edição da Corrida da Revolução do Parque da Barreira foi marcada por momentos especiais e histórias que vão além do esporte. Entre os destaques da prova esteve a família Pereira, que comemorou a presença de pai e filho no pódio em categorias diferentes, ambos representando a equipe Itapeva Runners, de Itapeva.

Lucas Henrique Pereira garantiu o 3º lugar na categoria de 35 a 39 anos, demonstrando preparo e determinação ao longo do percurso e conquistando um importante resultado na competição.

Já João Henrique Pereira brilhou entre os jovens atletas e conquistou o 1º lugar na categoria de 15 a 19 anos, subindo ao lugar mais alto do pódio e celebrando uma grande conquista na carreira esportiva.

Mais do que as posições alcançadas, o momento simbolizou a união entre gerações através do esporte, com pai e filho compartilhando a paixão pela corrida de rua e levando para casa a satisfação de dividir um dia especial em família e nas pistas, vestindo as cores da Itapeva Runners e representando o município de Itapeva.

Parabéns aos dois pelas conquistas!