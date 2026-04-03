Espetáculo “A Paixão de Cristo” inicia hoje em Itapeva

Ingressos para as duas apresentações se esgotaram em tempo recorde; público também poderá acompanhar por telão externo e transmissão ao vivo

O tradicional espetáculo teatral e musical A Paixão de Cristo começa nesta sexta-feira (3), em Itapeva (SP), com todas as entradas esgotadas para os dois dias de apresentação. Para atender ao público que não conseguiu ingresso, a organização disponibilizará um telão na rua lateral da CCE, além de transmissão ao vivo.

A iniciativa, conduzida por um grupo de amigos sob direção de Andrei Muzel, se aproxima de três décadas de história, iniciado em 1996 e já se consolidou como parte do calendário cultural do município.

Mais do que uma encenação, o espetáculo se tornou uma grande manifestação de fé e união. Ao longo dos anos, passou a envolver cerca de 200 participantes, reunindo integrantes das seis paróquias da cidade e também pessoas de diferentes origens e crenças, em uma produção que vai além do religioso e abraça toda a comunidade.

Com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura, a montagem promete mais uma vez emocionar o público ao retratar a trajetória de Jesus Cristo com intensidade e sensibilidade. Todo o espetáculo é realizado ao vivo, resultado de meses de preparação iniciados ainda em janeiro, com dedicação de atores e cantores para garantir uma apresentação fiel e envolvente.

A entrada é gratuita, com caráter solidário. Cada ingresso foi trocado por 1 litro de leite, destinados às entidades REcria e Lar Vicentino, que prestam assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

Serviço:

Espetáculo A Paixão de Cristo

Local: Ginásio da CCE

Sessões: Sexta (03/04) às 19h30 e Sábado (04/04) às 17h