OAB promove palestra sobre responsabilidade patrimonial e ações de família no dia 18 de maio

A 76ª Subseção da OAB/SP de Itapeva realiza no próximo dia 18 de maio, às 19h, uma palestra presencial voltada à área do Direito de Família e cumprimento de sentença. O encontro acontecerá no auditório da Casa da Advocacia e da Cidadania de Itapeva, localizado na Avenida Mário Covas, 574, no Centro.

Com o tema “Responsabilidade Patrimonial do Executado ou Cumprimento de Sentença nas Ações de Família”, a palestra será ministrada pelo advogado Ederaldo Paulo da Silva, mestre em Direito e membro do IBDFAM.

O evento é promovido pela OAB São Paulo, por meio da 76ª Subseção de Itapeva, e conta com a organização do presidente da Comissão de Cultura, Eduardo Mitio Gondo, e do presidente da Jovem Advocacia, Danilo da Silva Oliveira. A subseção é presidida por Marcelo Penteado de Moura.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link abaixo:

https://oabitapeva.org.br/eventos/responsabilidade-patrimonial-do-executado-ou-cumprimento-de-sentenca-nas-acoes-de-familia

Como ação solidária, os participantes são convidados a doar 1 litro de leite, integral ou desnatado, que deverá ser entregue na recepção do evento.