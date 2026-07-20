Sebrae-SP oferece palestra para ajudar empreendedores de Itapeva a ampliar seus resultados

Iniciativa do Sebrae-SP busca fortalecer a competitividade dos pequenos negócios por meio de técnicas modernas de vendas

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva e Sebrae Aqui, oferece para empreendedores e profissionais interessados em aprimorar suas estratégias comerciais, a palestra gratuita ‘Venda na Prática!’, que será realizada no dia 29 de julho, às 19 horas, no Sebrae-SP – Escritório Regional Sudoeste Paulista, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, Centro em Itapeva.

O objetivo é apresentar conhecimentos práticos para ajudar os participantes a compreenderem melhor o processo de vendas e desenvolverem ações mais eficientes para atrair e conquistar clientes. Temas como mitos e verdades das vendas, perfil do vendedor ideal, identificação do comprador e a jornada do consumidor, mostrando como cada etapa influencia a decisão de compra serão os temas abordados durante o encontro.

A participação é gratuita, com vagas limitadas e as inscrições devem ser realizadas antecipadamente por meio do link https://forms.office.com/r/RpeDbZDrex.

Segundo o analista de negócios do Sebrae-SP, Raphael Gustavo, entender o comportamento do cliente é fundamental para criar estratégias comerciais mais assertivas. “Vender bem envolve muito mais do que oferecer um produto ou serviço. É necessário conhecer o público, entender suas necessidades e criar uma experiência positiva em cada etapa do relacionamento. A palestra apresenta ferramentas que ajudam o empreendedor a colocar esses conceitos em prática”, afirma.