Obras em pontes da Raposo Tavares exigem operação “Pare e Siga”

Intervenções para recuperação de juntas de dilatação vão ocorrer em cinco pontos da rodovia até o fim de abril

Motoristas que utilizam a Rodovia Raposo Tavares (SP-270) devem redobrar a atenção. A Via Raposo, concessionária da rodovia no trecho entre Itapetininga e Ourinhos, implantar, no sábado (14/03) a operação “Pare e Siga” nas imediações de quatro pontes e um viaduto da rodovia para obras. As pontes, todas sobre o Rio Paranapanema, são as seguintes: no Km 229,8, na divisa entre Angatuba e Paranapanema; no Km 272,1, no limite de Paranapanema e Itaí; no Km 295,4, na divisa entre Itaí e Piraju, e no Km 321,2, no município de Piraju. E o viaduto é o localizado no Km 334,9, em Bernardino de Campos.

Diego Chapini, gerente de Obras da Via Raposo, explica que os serviços fazem parte de um trabalho de recuperação das juntas de dilatação, que são as estruturas que permitem a movimentação natural das pontes e viadutos, garantindo mais segurança e durabilidade às obras de arte especiais. Durante a execução dos trabalhos, o tráfego funcionará de forma alternada em uma única faixa, com liberação controlada por equipes operacionais.

As intervenções vão ocorrer até 30 de abril, sempre durante o dia, das 7h às 17h. A Via Raposo recomenda aos motoristas a reduzir a velocidade ao se aproximar dos trechos em obras, respeitar a sinalização e as orientações das equipes que estarão em cada ponto de obra. Essas intervenções fazem parte das ações iniciais da Via Raposo para manutenção e melhoria da rodovia.

A Concessionária assumiu a gestão da Raposo Tavares entre Itapetininga e Ourinhos e outras rodovias paulistas, no total de 285 quilômetros, em 19 de fevereiro deste ano. De lá para cá, vem realizando uma série de serviços de conservação e melhorias com o objetivo de preservar as estruturas e garantir mais segurança ao usuário.

Confira os locais com operação “Pare e Siga”:

Km 229,8 – ponte no limite entre Angatuba e Paranapanema

Km 272,1 – ponte entre Paranapanema e Itaí

Km 295,4 – ponte entre Itaí e Piraju

Km 321,2 – ponte no município de Piraju

Km 334,9 – passagem inferior no município de Bernardino de Campos