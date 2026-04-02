Assistência Social de Ribeirão Branco realiza celebração de Páscoa para mais de 120 idosos

A Assistência Social de Ribeirão Branco promoveu uma celebração de Páscoa voltada aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O evento reuniu mais de 120 idosos em uma programação marcada por atividades de integração e confraternização.

Durante a ação, os participantes tiveram um dia de convivência, com momentos de socialização e acolhimento. A iniciativa teve como objetivo fortalecer os vínculos comunitários e valorizar a população idosa do município.

De acordo com a organização, a proposta também buscou proporcionar bem-estar e celebrar a data com aqueles que contribuíram ao longo dos anos para o desenvolvimento da cidade.