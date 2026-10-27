Após quase 21 anos, pastor De Angelis se despede de Itapeva e inicia nova missão em Birigui

Líder da Igreja do Evangelho Quadrangular, Antônio Donizete de Angelis construiu uma história marcada pela fé, pela formação de novos pastores e pelos laços com a comunidade; família deixa a cidade levando lembranças e gratidão

Depois de quase 21 anos dedicados ao ministério pastoral em Itapeva, o pastor Antônio Donizete de Angelis se prepara para iniciar uma nova etapa de sua caminhada religiosa em Birigui, no interior paulista. A mudança representa mais do que uma transferência de cidade: é a despedida de um lugar onde construiu amizades, acompanhou histórias de transformação e formou laços que ultrapassam os limites da igreja.

Ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular, De Angelis chegou a Itapeva em 2006. Desde então, a cidade passou a fazer parte não apenas de sua trajetória ministerial, mas também da história de sua família. Casado há 42 anos com a pastora Sônia Regina de Angelis, ele tem três filhas e seis netos, que também construíram vínculos com o município.

“Itapeva marcou a nossa vida. Nós temos um terço da nossa vida vivido aqui. Quando chegamos, em 2006, nossas filhas eram jovens. Hoje, as três são casadas, constituíram suas famílias aqui e nossos netos nasceram em Itapeva. É uma cidade que, sem sombra de dúvida, levaremos no coração por toda a vida”, declarou o pastor.

Uma despedida marcada por gratidão

A decisão de seguir para Birigui, segundo De Angelis, nasceu de uma conversa com o pastor Ruben, que assumirá o trabalho em Itapeva. A mudança foi discutida em família e, com o apoio de todos, o casal decidiu abraçar o novo desafio.

O sentimento ao deixar a cidade, no entanto, é de saudade e gratidão. Ao longo dos anos, o pastor acompanhou a trajetória de fiéis, celebrou batismos e participou de histórias que considera entre as principais marcas de seu ministério.

“Vamos deixar aqui muitos amigos, muitos filhos na fé que geramos através da nossa pregação. Também formamos pastores que hoje estão atuando em outras regiões e até em outros estados. Saímos com a sensação de dever cumprido”, afirmou.

Entre as conquistas que marcaram o período estão a ampliação da estrutura ligada à igreja, a aquisição de imóveis e terrenos e a construção de espaços que contribuíram para o desenvolvimento das atividades religiosas. O pastor também destacou a realização de batismos, que chegaram a ultrapassar cem pessoas em um único ano.

Para ele, porém, o maior legado não está apenas nas estruturas físicas, mas nas transformações pessoais que testemunhou ao longo da caminhada.

“As mudanças que ocorreram são nítidas. Existem aquelas que podemos ver com os próprios olhos, como as construções e as edificações, mas também existem as mudanças invisíveis, que acontecem no interior de cada pessoa que a gente ganha para Jesus”, ressaltou.

Uma nova missão em Birigui

A ida para Birigui representa a continuidade de um propósito que, segundo o pastor, permanece o mesmo desde sua chegada a Itapeva: levar a mensagem do Evangelho, contribuir com a comunidade e ajudar pessoas a encontrarem esperança.

De Angelis afirma que pretende desenvolver o trabalho na nova cidade com dedicação e, se possível, em um ritmo mais acelerado, aproveitando cada oportunidade para alcançar mais pessoas.

“A motivação para irmos a Birigui é a mesma que nos trouxe para Itapeva: o desejo de servir a Deus, ser útil na vida das pessoas, abençoar uma cidade e contribuir com a pregação do Evangelho”, explicou.

Antes de partir, ele também deixa uma mensagem aos fiéis que acompanharam sua trajetória. O pastor pede que a comunidade permaneça firme na fé, independentemente das mudanças e das pessoas que passam por sua caminhada.

“Pessoas passam, homens passam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”, declarou.

Itapeva permanecerá no coração

A despedida também é uma oportunidade para recordar o carinho construído com a população ao longo de quase duas décadas. De Angelis afirmou que leva consigo boas lembranças e agradeceu às pessoas que fizeram parte dessa história.

O pastor também destacou o desejo de ver Itapeva continuar crescendo e prosperando. Durante sua trajetória, contou que participou de momentos de oração pela proteção espiritual da cidade, envolvendo moradores e intercedendo pelas famílias e pelas autoridades.

“Quero deixar uma bênção para Itapeva e desejar, de todo o meu coração, que Deus continue abençoando essa cidade. Itapeva tem tudo para crescer e se desenvolver. Nosso desejo é que coisas boas aconteçam aqui”, afirmou.

Ao se despedir, De Angelis reforçou que a mudança não apaga os vínculos construídos nem diminui a importância dos anos vividos no município. A cidade que recebeu o pastor em 2006 tornou-se o lar de sua família, o cenário de inúmeras histórias e uma parte permanente de sua trajetória.

“Vou levar essa cidade comigo no coração. Fiz muitos amigos e levo só boas recordações. Agradeço por todo o carinho e pela atenção que recebi em Itapeva”, concluiu.

Agora, o pastor Antônio Donizete de Angelis e a pastora Sônia Regina seguem para Birigui, levando a experiência acumulada ao longo dos anos e a disposição de continuar servindo à comunidade por meio da fé. Em Itapeva, fica a história de uma caminhada construída com dedicação, vínculos e a missão de tocar vidas.