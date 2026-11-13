Pastor Valdiclei, gestor do salva-vidas, será homenageado pela Câmara Municipal de Itapeva

Por Raquel Amorin

Nesta sexta-feira, 13 de novembro, a Câmara Municipal de Itapeva realizará uma sessão solene para homenagear Valdiclei Aparecido Zacarias Silveira, carinhosamente conhecido como Pastor Val, fundador e gestor do Grupo Salva-Vidas, com a entrega da Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva.

A Lira Itapevense também terá o prazer de participar da solenidade, com uma apresentação especial que levará música e emoção a esse momento de reconhecimento e homenagem.

A cerimônia acontecerá às 19h30, no Plenário da Câmara Municipal de Itapeva, localizado na Avenida Vaticano, 1135, Jardim Pilar.

Será uma noite especial de celebração, reconhecimento e valorização de pessoas que fazem a diferença em nossa cidade!

📅 Data: 13 de novembro de 2026 (sexta-feira)

🕢 Horário: 19h30

📍 Local: Câmara Municipal de Itapeva

A população está convidada a prestigiar esse momento especial!

Sobre o Pastor Valdiclei e o Grupo Salva-Vidas — Uma trajetória dedicada a transformar vidas

Fundador e gestor do Grupo Salva-Vidas, Pastor Val desenvolve um importante trabalho social no município de Itapeva.

Fundada em 2009, a instituição atua no acolhimento e atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo ações de prevenção, recuperação, fortalecimento de vínculos familiares e reinserção social.

Sobre a Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva

A honraria é considerada a mais alta distinção concedida pelo município e tem como objetivo reconhecer cidadãos que se destacam por suas contribuições e pelos serviços prestados à comunidade.

A comenda leva o nome de Antônio Furquim Pedroso, fundador de Itapeva, em 1769.