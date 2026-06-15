Grupo Tudo Junto e Misturado conquista destaque na 2ª Paulistana Run, em Apiaí

O grupo de corrida de rua Tudo Junto e Misturado, de Itapeva, foi um dos destaques da 2ª Paulistana Run, realizada neste fim de semana no município de Apiaí. A equipe conquistou o 3º lugar na classificação de maior grupo participante da prova, reforçando sua presença e crescimento no cenário regional das corridas de rua.

O grupo marcou presença no evento esportivo, que reuniu corredores de diversas cidades da região. Além da participação nas provas, os integrantes celebraram o reconhecimento pela expressiva mobilização de atletas.

O resultado evidencia o fortalecimento da corrida de rua em Itapeva e o trabalho desenvolvido pelo grupo Tudo Junto e Misturado, que tem incentivado a prática esportiva, a qualidade de vida e a integração entre os participantes.