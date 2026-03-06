Aprovação da PEC 18 fortalece atuação das Guardas Civis Municipais e é comemorada em Itapeva

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18 foi comemorada por integrantes das Guardas Civis Municipais em todo o país. A medida é considerada um marco para a segurança pública brasileira por reconhecer constitucionalmente a importância das corporações municipais na proteção da sociedade.

De acordo com representantes da categoria, a proposta consolida a identidade das Guardas Civis Municipais, ampliando a legitimidade institucional e reforçando o papel dessas forças na segurança pública.

Com a aprovação da PEC, a atuação das guardas municipais ganha maior reconhecimento no trabalho de prevenção da criminalidade, na proteção de bens, serviços e instalações públicas e no apoio integrado às demais forças de segurança.

Para o comandante da Guarda Civil Municipal de Itapeva (SP), Adriano Generoso, a aprovação representa o reconhecimento do trabalho realizado diariamente pelos profissionais da área.

“A aprovação da PEC 18 representa o reconhecimento do trabalho sério e comprometido realizado diariamente por nossos profissionais. Seguimos firmes na missão de proteger a sociedade com honra, responsabilidade e coragem”, afirmou.

Segundo ele, o avanço institucional fortalece ainda mais a atuação preventiva e comunitária desenvolvida pelas Guardas Civis Municipais nos municípios.

A instituição também reafirmou o compromisso com a legalidade, a ordem pública e a proteção da população.