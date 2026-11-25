Homem condenado por série de estupros em Itapeva tem pena ampliada para 161 anos

A pena de um homem condenado por uma sequência de crimes sexuais cometidos em Itapeva (SP) entre 2020 e 2023 foi elevada de 55 para 161 anos de prisão. A decisão foi tomada pela Justiça no fim de setembro e divulgada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) nesta quarta-feira (25).

De acordo com o Ministério Público, nove mulheres foram vítimas dos ataques, incluindo adolescentes. As idades variavam entre 12 e 66 anos.

As apurações revelaram que o condenado planejava as ações com antecedência. Antes de abordar as vítimas, observava seus hábitos, acompanhava horários e trajetos, além de identificar possíveis rotas de fuga e a localização de câmeras de monitoramento.

Os crimes envolviam violência sexual e roubos. Em algumas situações, o homem também registrava imagens íntimas das vítimas sem autorização, utilizando o material posteriormente como forma de intimidação.

Após ser preso, ele declarou que havia se inspirado em uma série para cometer os delitos. Também utilizava conhecimentos de parkour para acessar as residências das vítimas.

Segundo o MPSP, a revisão da pena considerou que os episódios não poderiam ser tratados como uma única sequência de ações criminosas, mas como práticas reiteradas, com planejamento e intenções próprias em cada ocorrência.

Na decisão, a Justiça destacou que a diversidade dos ataques, realizados em diferentes períodos e tanto em residências quanto em espaços públicos, demonstrava a repetição das condutas criminosas.

O promotor Pedro Guimarães foi responsável pela denúncia, que incluiu acusações de estupro, roubo, registro não autorizado de cenas de nudez ou atos sexuais e produção de material envolvendo abuso sexual infantil.

(Com informações do portal g1)