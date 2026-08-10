Pequenos negócios podem conquistar novos mercados com capacitação gratuita do Sebrae-SP

A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas por meio do link.
Os participantes irão aprender a identificar oportunidades de negócios em seus municípios, compreender o funcionamento do pregão eletrônico, reunir a documentação necessária para participar de licitações e elaborar estratégias de lances que preservem a rentabilidade do negócio.
A iniciativa busca aproximar micro e pequenas empresas de um mercado com grande potencial de compras, contribuindo para o fortalecimento da economia local e para a diversificação das oportunidades de vendas.
“O poder público é um importante comprador de produtos e serviços, e muitos pequenos negócios ainda desconhecem as oportunidades existentes. Capacitar os empreendedores para participar de licitações de forma segura e estratégica amplia suas possibilidades de crescimento e fortalece o desenvolvimento econômico regional”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP Wilson Borges.
SERVIÇO
‘Como vender para o setor público’
Data: 10 de agosto
Horário: 19h
Formato: On-line, pelo YouTube do Sebrae-SP
Inscrições: link