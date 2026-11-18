Seminário intensivo transforma e fortalece perfil empreendedor em Itapeva

Promovido pelo Sebrae-SP e subsidiado pela Prefeitura Municipal, Empretec reuniu empreendedores durante cinco dias de imersão, autoconhecimento e desenvolvimento de comportamentos empreendedores

Cinco dias de desafios, aprendizados, superação e descobertas. Foi assim a experiência vivida pelos participantes do Empretec, seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e promovido no Brasil pelo Sebrae, que reuniu empreendedores em Itapeva para uma intensa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional.

Realizado entre os dias 9 e 13 de novembro, na Diretoria de Ensino, o seminário contou com uma etapa de pré-seminário online, seguida por cinco dias de vivência presencial. Durante a imersão, os participantes foram convidados a sair da zona de conforto, reconhecer comportamentos, enfrentar desafios e desenvolver características fundamentais para quem busca empreender.

A abertura contou com a participação do gerente regional do Sebrae-SP, Adriano Nakamura, que deu as boas-vindas aos participantes e ressaltou a importância de aproveitar a oportunidade de vivenciar uma experiência capaz de provocar mudanças na maneira de pensar, agir e tomar decisões.

Durante a ocasião, Adriano destaca que o Empretec vai além dos conhecimentos técnicos sobre gestão e negócios. A metodologia proporciona aos participantes a oportunidade de reconhecer seus pontos fortes, identificar aspectos que precisam ser desenvolvidos e colocar em prática comportamentos empreendedores diante de situações desafiadoras.

“O Empretec é uma experiência que provoca o participante a sair da zona de conforto. Ao longo do seminário, ele é levado a tomar decisões, lidar com desafios, identificar oportunidades e, principalmente, perceber que o desenvolvimento do negócio passa também pelo desenvolvimento do próprio empreendedor. É uma experiência intensa, que deixa aprendizados para a vida profissional e pessoal”, conclui.

A realização do seminário em Itapeva contou com o apoio da Prefeitura Municipal, que subsidiou duas edições do Empretec neste ano, ampliando o acesso dos empreendedores locais à metodologia.

Para a prefeita Adriana Duch, o investimento na capacitação dos empreendedores representa também um incentivo ao desenvolvimento econômico do município.

“Investir na capacitação dos nossos empreendedores é investir no desenvolvimento de Itapeva. Sabemos que empreender exige coragem, dedicação, planejamento e preparo para enfrentar desafios. Por isso, a Prefeitura subsidiou duas edições do Empretec neste ano, em parceria com o Sebrae-SP, para proporcionar aos nossos cidadãos a oportunidade de ampliar conhecimentos, desenvolver habilidades e descobrir novas possibilidades para seus negócios. Queremos incentivar quem empreende, fortalecer as empresas locais e criar condições para que nossos empreendedores cresçam, gerem empregos e movimentem a economia do município. Acreditamos que, quando investimos nas pessoas, estamos construindo um futuro com mais oportunidades para toda a nossa cidade”, destaca a prefeita.

Gabriela Feiteira, proprietária da Clínica Feiteira, participou do seminário com o objetivo de aprimorar a gestão e preparar a empresa para uma nova fase. Ao longo dos cinco dias, percebeu que a transformação começava pelo próprio comportamento.

“Entrei no Empretec de coração e mente abertos, buscando aprimorar minha gestão e preparar a Clínica para uma nova fase. Mas descobri que o verdadeiro trabalho não era apenas sobre gestão, e sim sobre transformação de comportamento. No início, confesso que fiquei confusa e até pensei em desistir. Mas decidi confiar no processo e hoje vejo que foi uma das experiências mais transformadoras dos meus 15 anos de empreendedorismo. O Empretec foi minha virada de chave, clareou caminhos, despertou novas perspectivas e me fez entender que, para transformar meu negócio, eu precisava começar por mim. E, além de todo o aprendizado, levo comigo algo que não tem preço: as conexões, o networking, as trocas e amizades que nasceram ali e que quero levar para a vida. Saio diferente de como entrei, com novos sonhos, mais consciência e a certeza de que ainda tenho muito a construir. Recomendo o Empretec de coração. É uma experiência que vai muito além de empreender, transforma pessoas”, conta.

Diego Lima também destaca o autoconhecimento como um dos principais resultados da imersão. Participante do seminário, ele buscava ampliar sua visão empreendedora e fortalecer um projeto na área de terapias.

“O Empretec foi uma experiência extremamente enriquecedora e desafiadora. Entrei no seminário com o desejo de me desenvolver, ampliar minha visão empreendedora e fortalecer um projeto que estou construindo na área de terapias. O que mais gostei foi a oportunidade de olhar para mim mesmo, reconhecer minhas potencialidades, identificar pontos que precisam ser desenvolvidos e perceber como nossas atitudes, escolhas e comportamentos influenciam diretamente os resultados que alcançamos. Entrei com sonhos, ideias e vontade de realizar. Saio com uma visão mais estratégica, mais consciência sobre minhas capacidades e, principalmente, entendendo que empreender exige atitude, planejamento, persistência, iniciativa e coragem para sair da zona de conforto. Hoje me classifico como uma pessoa mais consciente do meu potencial empreendedor, mais preparada para transformar ideias em ações e desafios em oportunidades. Acredito que o Empretec não termina no último dia do seminário. Na verdade, é ali que começa uma nova etapa, porque levamos os aprendizados para a vida, para o trabalho e para os nossos projetos. É uma experiência que todas as pessoas que desejam crescer, empreender e descobrir novas possibilidades deveriam vivenciar”, afirma.

Para Pedro Lucas, um dos principais aprendizados foi compreender a importância do planejamento e da definição de metas para transformar sonhos em resultados concretos.

“O Empretec foi muito mais do que uma capacitação empreendedora. Foi uma experiência de autoconhecimento, superação e transformação pessoal e profissional. Aprendi que empreender vai além de ter boas ideias ou buscar resultados financeiros. É ter coragem para agir, assumir riscos calculados, enfrentar desafios e reconhecer quando precisamos mudar nossas estratégias. Um dos meus maiores aprendizados foi entender a diferença entre desejos e metas. Desejar é importante, mas são as metas, com planejamento, prazos e ações, que transformam nossos sonhos em realidade. Também compreendi que o verdadeiro sucesso não está apenas no crescimento profissional, mas em construir uma vida com propósito, equilíbrio e impacto positivo nas pessoas. Saio dessa experiência com mais clareza sobre quem sou, aonde quero chegar e o que preciso fazer para conquistar meus objetivos. O Empretec não transformou apenas minha visão sobre os negócios, mas também minha maneira de enxergar a vida”, compartilha.

Vânia Nunes, confeiteira e proprietária da empresa Pudim de Mãe, também participou do seminário e destaca a importância do apoio da Prefeitura para tornar possível a sua participação.

Ela conta que conheceu o Empretec por meio de outros empresários de Itapeva, que haviam participado de edições anteriores. Na época, teve interesse, mas não conseguiu realizar o investimento necessário. Anos depois, ao saber que a Prefeitura estava subsidiando o seminário, encontrou a oportunidade que esperava.

“Foi um presente de Deus para a minha vida. Estou muito satisfeita com o Empretec. Aprendi muita coisa e conheci pessoas maravilhosas. Acho que não vou conseguir resumir em palavras o que foi essa semana na minha vida. Gostaria de agradecer à Prefeitura e ao Sebrae-SP por essa oportunidade. Já descobri que estou no caminho certo, só que agora muito mais preparada para trilhá-lo. São aprendizados para a vida. Para quem tem vontade de fazer, é a virada de chave. Vale muito a pena”, destaca.