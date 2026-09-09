Seminário intensivo transforma desafios em oportunidades e fortalece perfil empreendedor em Itapeva

Promovido pelo Sebrae-SP, Empretec reuniu empreendedores durante dias de imersão, autoconhecimento e desenvolvimento de comportamentos empreendedores

Cinco dias de desafios, aprendizados, superação e descobertas. Foi assim a experiência vivida pelos participantes do Empretec, seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e promovido no Brasil pelo Sebrae, que reuniu 28 empreendedores em Itapeva para uma intensa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional.

Realizado entre os dias 24 e 28 de agosto, na Diretoria de Ensino, o seminário contou com metodologia iniciada com uma etapa de pré-seminário online e seguida por cinco dias de vivência presencial. Em uma imersão que exigiu dedicação e participação ativa, os empreendedores foram convidados a sair da zona de conforto, reconhecer comportamentos, enfrentar desafios e desenvolver características fundamentais para quem busca empreender.

A abertura do seminário contou com a participação do gerente regional do Sebrae-SP, Adriano Nakamura, o qual deu as boas-vindas aos participantes e ressaltou a importância de aproveitar a oportunidade de vivenciar uma experiência que pode provocar mudanças profundas na maneira de pensar, agir e tomar decisões.

Durante a abertura, Adriano destacou que o Empretec vai além dos conhecimentos técnicos sobre gestão e negócios. A experiência proporciona aos participantes uma oportunidade única de reconhecer seus pontos fortes, identificar aspectos que precisam ser desenvolvidos e colocar em prática comportamentos empreendedores diante de situações desafiadoras.

“O Empretec é uma experiência que provoca o participante a sair da zona de conforto. Ao longo do seminário, ele é levado a tomar decisões, lidar com desafios, identificar oportunidades e, principalmente, perceber que o desenvolvimento do negócio passa também pelo desenvolvimento do próprio empreendedor. É uma experiência intensa, que deixa aprendizados para a vida profissional e pessoal”.

Uma nova versão de si mesma

Para Alessandra do Valle, participar do Empretec foi a realização de um sonho e uma das experiências mais intensas e transformadoras de sua vida. Segundo ela, o principal resultado da experiência foi perceber que o desenvolvimento profissional também começa pelo autoconhecimento.

“O Empretec não mudou apenas a forma como enxergo os negócios. Mudou a forma como enxergo a mim mesma. O Empretec me tirou da zona de conforto, me fez enfrentar medos, rever comportamentos e enxergar oportunidades onde antes eu talvez enxergasse apenas desafios”, confessa.

A participante também destaca que os aprendizados terão reflexos diretos em sua atuação profissional. “Como gestora, líder e empreendedora, levo comigo aprendizados que irão fortalecer minhas decisões, minha capacidade de identificar oportunidades e minha determinação para transformar metas em resultados. O Empretec foi muito mais do que um seminário. Foi uma experiência de autoconhecimento, superação e transformação. Saio com a certeza de que meus sonhos continuam os mesmos, mas a mulher que vai atrás deles não é mais a mesma”, afirma.

Para a empresária Paula Gonçalves, o seminário mostrou que sempre existem oportunidades de crescimento, mesmo para quem já possui confiança em suas próprias capacidades.

“Eu entrei uma pessoa que acreditava ser segura e vi o quanto eu posso melhorar, crescer e evoluir. Mas, principalmente pude ver coisas que não são fortes em mim e pude trabalhá-las. Isso impacta de forma positiva no meu dia a dia e na minha empresa, pois a evolução em pontos negativos é muito difícil de ser alcançada e reconhecida facilmente sem a participação de um seminário como esse”, finaliza.

Satisfação dos participantes

A experiência desta última turma em Itapeva também foi marcada por um resultado expressivo na avaliação dos participantes. O seminário alcançou 100% de NPS (Net Promoter Score) na pesquisa realizada pelo Sebrae.

O NPS é um dos principais indicadores de satisfação utilizados pelo Sebrae e mede o quanto os participantes recomendariam o Empretec a outros empresários após vivenciarem a experiência. O resultado de 100% reforça a percepção positiva dos participantes em relação à metodologia e à experiência proporcionada pelo seminário.

Mais do que um indicador de satisfação, o resultado funciona como uma importante prova social da efetividade da experiência. A avaliação demonstra que a imersão é reconhecida pelos próprios participantes como uma oportunidade de aprendizado, desenvolvimento pessoal e fortalecimento da atuação empreendedora.

Próxima edição

Empreendedores de Itapeva que desejam vivenciar a experiência terão uma nova oportunidade ainda em 2026. O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal realizará uma nova edição do Seminário Empretec Itapeva, com participação subsidiada e vagas limitadas.

A programação terá início com o pré-seminário on-line, que deverá ser cumprido no período das 12h do dia 4 de novembro até às 20h do dia 8 de novembro.

Na sequência, acontece o seminário presencial, entre os dias 9 e 13 de novembro, das 8h às 18h. O local da etapa presencial ainda será definido.

Para participar da próxima edição, os interessados devem passar pelas etapas de seleção e aptidão, após realizarem a pré-inscrição por meio do link https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g5eWk1_neVNEvVRJ5DcfuodUQVBQSTVFUEE1SzZVSjA3UEdWN1hONU1TUS4u&route=shorturl