Homem é preso após perseguir mulher com faca em Itapeva

Um homem foi preso pela Polícia Militar no sábado (12), em Itapeva (SP), após ser acusado de perseguir uma mulher portando uma faca.

Segundo a PM, a equipe foi acionada após receber informações sobre a ocorrência. No local, os policiais visualizaram a vítima tentando fugir do homem.

Com a aproximação da equipe, o suspeito soltou a faca e afirmou que não aceitava o término do relacionamento.

As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio, perseguição e ameaça.