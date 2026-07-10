GCM atende ocorrência de perturbação do sossego e apreende equipamento de som em Itapeva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva atendeu, na madrugada desta quinta-feira (10), duas ocorrências de perturbação do sossego em um estabelecimento localizado no Parque Cimentolândia.

De acordo com a corporação, no primeiro atendimento, realizado por volta da meia-noite, a equipe orientou os responsáveis pelo local a encerrarem as atividades e desligarem o equipamento de som, conforme prevê o Código de Posturas do Município.

Entretanto, por volta das 2h30, a GCM foi novamente acionada para atender uma nova denúncia no mesmo endereço. Diante da reincidência da ocorrência, um funcionário do estabelecimento foi conduzido ao Plantão Policial e o equipamento de som utilizado no local foi apreendido.

Ainda segundo a Guarda Municipal, foi registrado Boletim de Ocorrência por perturbação do sossego, com a apreensão da caixa de som apontada como responsável pela emissão do ruído.

A GCM de Itapeva orienta que denúncias e solicitações de atendimento podem ser realizadas pelos telefones 153 e 199.