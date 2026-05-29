Curso do Sebrae-SP ensina técnicas de pintura em edificações para moradores de Buri

Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Buri e Sebrae Aqui, oferece uma nova oportunidade de qualificação profissional gratuita com o curso ‘Aprenda Técnicas de Reparos em Pinturas em Edificações’. A formação será realizada entre os dias 15 e 30 de junho com duas turmas em diferentes horários, sendo das 13h às 17h e das 18h às 22h, permitindo maior flexibilidade para os interessados em se capacitar.

A programação será dividida em dois locais. Nos dias 15 e 16 de junho, as atividades acontecem no Centro de Eventos Roque Rosa Lima, localizado à Rua Sete de Setembro, 16, no Centro de Buri. Já entre os dias 17 e 30 de junho, o curso será realizado no CRAS, à Rua Governador Ademar de Barros, 50, também na região central do município.

As inscrições devem ser realizadas antecipadamente, por meio do link. Vale ressaltar, que as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

O curso oferece uma abordagem prática, com foco em técnicas de reparos em pinturas em edificações, preparando os participantes, tanto para atuação no mercado de trabalho, quanto para a possibilidade de empreender no setor. Entre os principais aprendizados estão a preparação correta de superfícies para pintura; identificação e correção de imperfeições em paredes e fachadas; técnicas de lixamento, aplicação de massa e nivelamento; reparos em trincas, fissuras e infiltrações superficiais; escolha e aplicação adequada de tintas e materiais; uso correto de ferramentas e equipamentos de pintura; técnicas de acabamento para diferentes tipos de ambientes; boas práticas de segurança durante a execução dos serviços; noções de atendimento ao cliente, precificação e empreendedorismo para quem deseja atuar de forma autônoma.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, a iniciativa busca abrir novas portas para quem deseja se especializar e conquistar independência financeira. “A qualificação profissional é uma ferramenta poderosa de transformação. Esse curso oferece conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, desperta nos participantes a visão empreendedora, mostrando que é possível transformar habilidade em oportunidade de negócio e geração de renda”, destaca.

SERVIÇO

‘Aprenda Técnicas de Reparos em Pinturas em Edificações’

Data: 15 a 30 de junho

Horários: 13h às 17h ou das 18h às 22h

Locais: Centro de Eventos Roque Rosa Lima (15 e 16) e CRAS Buri (17 a 30)

Endereços: Rua Sete de Setembro, 16, Centro (15 e 16) e Rua Governador Ademar de Barros, 50, Centro – Buri (17 a 30)

Inscrição: https://forms.office.com/r/XbAFMSMPHh

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