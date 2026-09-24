Itapeva recebe oficina gratuita de pintura manual com estêncil para customização de roupas

Capacitação ensina técnicas para a criação de estampas e desenhos em tecidos, sem necessidade de experiência prévia

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria da Indústria e Comércio e Sebrae Aqui, promove oficina presencial gratuita de pintura manual com estêncil para customização de roupas em Itapeva. A atividade será realizada de 1º a 15 de outubro, na sede da Secretaria, localizada à Rua Antônio Moulatlet, 22, no Distrito Industrial. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/MSpyKKMTmE.

O curso ensina técnicas simples para criar estampas e desenhos utilizando estêncil, transformando peças de roupa em itens personalizados e com identidade própria. A proposta é apresentar possibilidades de customização que podem ser aplicadas tanto para uso pessoal, quanto para quem deseja iniciar o próprio negócio e ganhar dinheiro com isso.

“Além de aprender uma nova técnica, os participantes terão a oportunidade de explorar a criatividade e transformar peças que já possuem, em produtos personalizados. A customização permite criar algo único e pode abrir novas possibilidades para quem deseja desenvolver uma atividade de forma profissional ou gerar renda”, destaca consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza.

Conforme Adriano, não é necessário ter experiência anterior para participar. ‘A oficina irá apresentar técnicas acessíveis e incentivar os participantes a experimentarem diferentes possibilidades de estampas, cores e desenhos’, conta.