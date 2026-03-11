Pizzamor: ação solidária vende pizzas para ajudar crianças atendidas pelo Lar do Amor

No dia 11 de abril, será realizada a ação “Pizzamor: Do nosso amor para sua mesa”, com a venda de pizzas cuja renda será totalmente destinada ao atendimento das crianças assistidas pelo Lar do Amor.

A ação contará com pizzas nos sabores mussarela e calabresa, no valor de R$ 45 cada. A retirada será feita exclusivamente no local, das 12h às 14h, na Rua Ipanema, 426, Vila Aparecida.

De acordo com os organizadores, toda a arrecadação será revertida para apoiar as atividades e o cuidado com as crianças atendidas pela instituição, que realiza um importante trabalho social no município.

A iniciativa é promovida pela União e Caridade III – 718, em parceria com o projeto Ação + Social, e busca mobilizar a comunidade para contribuir com a causa.

Além de saborear uma boa pizza, quem participar também estará ajudando a fortalecer uma rede de solidariedade que faz a diferença na vida de muitas crianças de Itapeva.