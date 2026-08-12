PM apreende drogas e R$ 1 mil durante averiguação de tráfico em Capão Bonito

A Polícia Militar apreendeu porções de maconha e crack, além de R$ 1 mil em dinheiro, durante uma averiguação de possível tráfico de entorpecentes em Capão Bonito. A ocorrência foi registrada na terça-feira (11).

Segundo a PM, a equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de possível tráfico de drogas. No endereço informado, os policiais fizeram contato com a proprietária da residência, que autorizou a entrada da equipe.

Durante o atendimento, a mulher informou que os entorpecentes armazenados no imóvel pertenciam ao filho e indicou aos policiais o local onde estavam escondidos. No endereço, foram encontradas diversas porções de drogas e R$ 1 mil em espécie.

Ainda conforme a Polícia Militar, a proprietária relatou que o filho, um menor de idade, havia deixado recentemente a Fundação Casa e não estava na residência no momento da chegada da equipe.

Ao todo, foram apreendidos 232 gramas de maconha, 9 gramas de crack e R$ 1 mil em dinheiro.

Os materiais foram apresentados no Plantão Policial. Foi elaborado um Boletim de Ocorrência por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, tendo o menor como responsável pela guarda das drogas. O caso foi encaminhado à Polícia Judiciária para as providências cabíveis e continuidade das investigações.

Denúncias

A população pode contribuir com informações sobre o tráfico de drogas pelo telefone 181, com garantia de sigilo, ou pelo site oficial do Disque Denúncia.