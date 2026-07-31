Em quatro dias, Polícia Militar prende quatro suspeitos por furto em Itapeva

A Polícia Militar realizou, ao longo da última semana, uma série de ações que resultaram na prisão de quatro suspeitos envolvidos em furtos e tentativa de furto em Itapeva. As ocorrências, registradas entre os dias 26 e 29, envolveram o furto de fios de cobre, fiação telefônica e uma tentativa de subtração de objetos de um estabelecimento comercial.

A primeira ocorrência foi registrada na madrugada de domingo (26), após uma denúncia de que um homem estaria pulando muros e telhados de residências. Durante as diligências, o suspeito foi localizado sobre o telhado de uma casa. Em sua mochila, os policiais encontraram fios de cobre retirados do padrão de energia da residência da vítima, além de dois alicates. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial.

Na segunda-feira (27), um homem foi preso por tentativa de furto em uma academia localizada em frente à Base da 1ª Companhia da Polícia Militar. Um policial percebeu a atitude suspeita do indivíduo, que empurrava um carrinho de bebê e entrou no estacionamento do estabelecimento. Durante as buscas, ele foi localizado dentro de um contêiner de obras. Com o suspeito foram apreendidos um estilete, uma chave Phillips, uma tesoura e um isqueiro. No local, os policiais encontraram diversos objetos separados para serem levados, entre eles uma balança, um projetor, um temporizador, duas luzes de emergência e uma fonte. Segundo a PM, o carrinho de bebê seria utilizado para transportar os materiais furtados. O proprietário reconheceu os objetos e o homem permaneceu preso.

Já na quarta-feira (29), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de fiação telefônica em uma residência. A proprietária informou ter visto dois indivíduos escalando o muro do imóvel e retirando os fios. Durante o patrulhamento, um dos suspeitos foi localizado com aproximadamente 60 metros de fiação telefônica e uma faca. Conforme a polícia, ele confessou o crime e afirmou que pretendia vender o material. O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda na quarta-feira (29), outra equipe da PM atendeu uma ocorrência semelhante. Após denúncia de furto em uma residência, os policiais localizaram um suspeito que havia retirado cerca de 60 metros de fiação telefônica do imóvel. O homem foi preso e encaminhado ao Plantão Policial, permanecendo à disposição da Justiça.

As ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar no combate aos crimes patrimoniais no município, com prisões em flagrante e recuperação de materiais subtraídos.

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