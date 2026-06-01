Equipe Tudo Junto e Misturado conquista pódios em corrida realizada em Taguaí

A equipe de corrida Tudo Junto e Misturado, de Itapeva, participou da 1ª Corrida Santa Rita de Cássia, realizada recentemente no município de Taguaí (SP), e voltou para casa com importantes conquistas.

Os atletas enfrentaram o percurso de 5 quilômetros e demonstraram preparo, dedicação e espírito esportivo durante a competição. O desempenho garantiu troféus e colocações de destaque, levando o nome de Itapeva ao pódio mais uma vez.

Segundo integrantes da equipe, cada resultado alcançado é fruto de muito treinamento, disciplina e paixão pelo esporte. Além das premiações, a participação reforçou o compromisso do grupo com a prática esportiva e a busca constante pela superação.

A Equipe Tudo Junto e Misturado vem se destacando em diversas competições da região, acumulando experiências, fortalecendo amizades e conquistando resultados expressivos por onde passa.

Os atletas foram parabenizados pela participação e pelas conquistas, representando Itapeva com orgulho e mostrando a força do atletismo local.