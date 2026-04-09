Operação conjunta desarticula ponto de tráfico com monitoramento em Capão Bonito

Uma operação conjunta entre equipes da Força Tática e da Polícia Civil resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas na terça-feira (7), no município de Capão Bonito (SP).

De acordo com as autoridades, durante a ação foi identificado um sistema de monitoramento por câmeras instalado no local, que permitia o acompanhamento em tempo real da movimentação na área, inclusive da presença policial.

Em buscas realizadas em uma residência apontada como ponto de venda de entorpecentes, os agentes localizaram um homem, porções de cocaína, uma muda de maconha, dinheiro em espécie e equipamentos utilizados no sistema de vigilância.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensões: foram recolhidos R$ 550 em dinheiro, 0,0013 kg de cocaína, uma muda de maconha, um gravador, um monitor, duas câmeras automotivas e um telefone celular.